Необходимо раскрутить проект интернет заработка http://www.mpayer.net Особенность данного сайта - это предоставление альтернативного заработка без рекламы. Для понимания, прошу ознакомиться с сайтом. Необходимо раскручивать данный проект белыми методами. Например, ...
Продвижение сайта по НЧ запросам.
Доброго времени суток. Требуется продвижение проекта по НЧ НК запросам, на данный момент посещаемость 100 человек в сутки, нужно повысить посещаемость хотя бы до 350 человек. Черные методы использовать строго запрещается, сайт скину в личку, также от Вас требуется написать мне в ЛС что будете использовать для продвижение.
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