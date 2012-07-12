Увеличить целевой трафик на сайт

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок196 просмотров

На сайт туристического агентства требуется увеличить целевой трафик региона (Казахстан - Костанайская обл.).

Интересует всё, что вы можете предложить (продвижение в соц.сетях, поисковая оптимизация, контекстная реклама, вирусная реклама).

Спасибо.

13 лет назад
smirnov-expert
Александр 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров