Требуется грамотный сео-мастер для продвижения сайта в вышеназванных системах. Ваши предложения можем обсудить в скайпе bmcproperty Проект срочный. В бюджет входит только оплата труда. Закуп ссылок с наших аккаунтов.
Продвижение сайта туристической фирмы
Интересует оптимизация и продвижение сайт www.rieltour.ru по региону Самара(желательно по ключевым запросам, например : туры Самара, Египет Самара, Турция Самара, турфирмы Самара и.т.д.).
Бюджет сильно ограничен.
Пишите конкретные предложения сразу, просто заявки просьба не оставлять.
Т.е "Например за такую то ориентировочную сумму будут достигнуты след. результаты, в дальнейшем плата за месяц составит..."
Оплата только после конкретных результатов.
P.s. сайт некоторое время не работал, сейчас полностью функционирует.
Заявки фрилансеров
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