Продвижение сайта туристической фирмы

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок195 просмотров

Интересует оптимизация и продвижение сайт www.rieltour.ru по региону Самара(желательно по ключевым запросам, например : туры Самара, Египет Самара, Турция Самара, турфирмы Самара и.т.д.).

Бюджет сильно ограничен.

Пишите конкретные предложения сразу, просто заявки просьба не оставлять.

Т.е "Например за такую то ориентировочную сумму будут достигнуты след. результаты, в дальнейшем плата за месяц составит..."

Оплата только после конкретных результатов.

P.s. сайт некоторое время не работал, сейчас полностью функционирует.

13 лет назад
MrVlad2010
Влад 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров