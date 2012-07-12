Продвижение сайта туристической фирмы

Интересует оптимизация и продвижение сайт www.rieltour.ru по региону Самара(желательно по ключевым запросам, например : туры Самара, Египет Самара, Турция Самара, турфирмы Самара и.т.д.).

Бюджет сильно ограничен.

Пишите конкретные предложения сразу, просто заявки просьба не оставлять.

Т.е "Например за такую то ориентировочную сумму будут достигнуты след. результаты, в дальнейшем плата за месяц составит..."

Оплата только после конкретных результатов.

P.s. сайт некоторое время не работал, сейчас полностью функционирует.