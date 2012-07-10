Продвижение сайта на любом движке ,при этом,требуется небольшая коррекция каталога. Тематика -Мужская верхняя одежда. Требование: По возможности -сохранение существующего дизайна. Разделы: куртки из кожи , аксессуары из кожи. ...
Пригласить в группу ВКонтакте
Пригласить в группу ВКонтакте 500 живых людей (не ботов!!!) по критериям: регион – г. Екатеринбург, возраст – от 17 до 27, Университет – УрГУ им. Горького (ныне УрФУ), Год выпуска – 2013. Оплата за вступивших в группу после проверки.
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