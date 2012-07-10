Пригласить в группу ВКонтакте

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Закрыт1 заявка131 просмотр

Пригласить в группу ВКонтакте 500 живых людей (не ботов!!!) по критериям: регион – г. Екатеринбург, возраст – от 17 до 27, Университет – УрГУ им. Горького (ныне УрФУ), Год выпуска – 2013. Оплата за вступивших в группу после проверки.

13 лет назад
akademiks66
Ирина 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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