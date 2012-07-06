Продвижение сайта на любом движке ,при этом,требуется небольшая коррекция каталога. Тематика -Мужская верхняя одежда. Требование: По возможности -сохранение существующего дизайна. Разделы: куртки из кожи , аксессуары из кожи. ...
Раскрутка паблика ВКонтакте
Нужно пригласить пользователей по критериям в паблик вконтакте.
Направление паблика - компьютерная помощь.
Нужны живые пользователи, жители СПБ, возраст от 20 до 35 лет. 60% девушки, 40% мужчины.
Пишите бюджет за 1000 реальных пользователей.
Заявки фрилансеров
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