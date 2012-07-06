Написание текстов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки143 просмотра

Необходимо написать несколько коротких (300 символов) и несколько статей (2000 символов) по радиоэлектронной тематике (антенны, пульты и прочее).

Оплата - 1.4$ за 1000 знаков без пробелов. Торг уместен.

13 лет назад
mCalf
Борис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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