Добавить сайт в белые каталоги

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен3 заявки182 просмотра

Нужно добавить сайт в белые каталоги тематические, так же зарегистрировать в яндексе , гугле.

пишите опыт и сроки.

в личку не пишите все в проекте

до 15$

13 лет назад
gorinyv
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tarasbulba
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня
Спасибо Ивану. все сделал хорошо.
все отлично!

Заявки фрилансеров

tarasbulba
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад