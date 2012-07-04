Необходимо нагнать в группу ВКонтакте качественный трафик (не ботов, а реальных людей). В заявке указывайте вашу стоимость работ и сроки. Ирина
Раскрутка сайта.
Сайт хостинговой компании.В сети светится с ноября прошлого года.Есть первые строчки по многим словам.Но требуется поднять сайт до первых строчек по запросам в Казахстане именно по позиции хостинг.Посещаемость около 100 в день((( Нужна помощь.От исполнителя профессионализм и адекватные цены.Возможность множества компаний с оплатой.Результат не должен себя долго ждать.Оплата по факту.Посещаемость не интересует.Интересует целевой посетитель.
Анализ сайта приветсвуется.
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