Раскрутка группы ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок162 просмотра

Необходимо нагнать в группу ВКонтакте качественный трафик (не ботов, а реальных людей). В заявке указывайте вашу стоимость работ и сроки.

Ирина

13 лет назад
Kapusia
Ирина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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