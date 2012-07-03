Улучшение репутации сайта на форумах, блогах

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки114 просмотров

Необходимо улучшить репутацию в Интернете сайта по продаже паркета.

Деятельность на форумах, блогах, отраслевых сайтах, качественные отзывы, без явной "джинсы", желательно иметь давние аккаунты на строительных и тематических форумах с хорошей репутацией.

Указывайте в заявке ваши предложения по цене, количеству и качеству, с примерами реализации.

13 лет назад
nubrik
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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