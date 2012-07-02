Пригласить людей в группу ВКонтакте (Омск)

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Закрыт2 заявки125 просмотров

Необходимо пригласить в группу ВКонтакте живых людей (не ботов!). Тематика группы: бескаркасная мебель в городе Омске. Люди должны быть из Омска.

Жду ваших предложений по количеству приглашенных, оплате и сроке выполнения!

13 лет назад
Nmyst7
41 год
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров