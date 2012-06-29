Редактировать шаблон joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок126 просмотров

Нужно исправить ошибки в шаблоне сайта и добавить модулей.

сделать robot.txt

goodzdorovie.ru

Joomla
13 лет назад
dimon3d1
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров