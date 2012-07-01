Приватный проект для alekseye08

Очень доволен, что выбрал именно Алексея для продвижения сайта. Перед началом работы он скорректировал список ключевиков, убрал часть дорогих и мусорных запросов, что позволило сэкономить бюджет. Уже через месяц я увидел достойный результат- многие запросы в ТОПе яндекса, другие переместились с сотых на первые страницы. Количество целевых посетителей увеличилось в 3 раза, что существенно для сайта данной тематики за такой небольшой срок. Алексей систематически присылает отчеты по позициям, всегда на связи, в общении адекватен и прост. Буду продолжать работать с данным Профессионалом дальше, чего и Вам желаю !