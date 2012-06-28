Эффективное продвижение в буржунет

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки139 просмотров

Добрый день, уважаемые коллеги! Для англоязычного социально-игрового ресурса необходимо продвижение. Как таковых прямых запросов к нему подобрать сложно, то предполагаемая сфера продвижения - это Facebook.

От Вас предложения с ценой.

Спасибо!

13 лет назад
Jah-Mal999
Алексей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров