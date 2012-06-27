Ведение групп, блога, рассылка новостей

Для длительного сотрудничества приглашается человек, желающий и умеющий вести группы в социальных сетях, поддерживать блог и осуществлять новостную рассылку подписчикам. Тематика проекта - интернет магазин кожгалантереи.

Работа удаленная, без фиксированного графика. Тратите столько времени, сколько пожелаете нужным - это Ваше право. Важно, чтобы был порядок.

Информация о новых поступлениях, акциях и скидках предоставляется.

При необходимости, возможна покупка дополнительного софта для создания и обработки качественной новостной рассылки (за счет магазина)

Прошу указать желаемый заработок, свои пожелания. Наличие опыта ведения подобных групп предпочтительно.