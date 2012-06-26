Продвижение сайта (приватно для Цисельский Вадим)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки144 просмотра

Необходимо его комплексное продвижение по многим запросам, среди которых и ВЧ и НЧ. Список запросов будет очень длинным.

Цель:

Привлечение как можно большего количества целевых посетителей и увеличение продаж. Увеличение уровня посещаемости из нескольких сотен до нескольких тысяч. Хороший пример продвинутого сайта musiclife.kiev.ua. Необходимо выйти на этот уровень, а можно и выше. Понятно что это дело далеко не одного месяца.

Необходимы работы по внутренней оптимизации сайта, выявление слабых мест, доработка если необходимо исходного кода, анализ конкурентов, подбор ключевых фраз на продвижение (если надо у меня есть большой список, с этим помогу).

Бюджет на первое время 500$ в мес. По мере увеличения уровня посещаемости и продаж бюджет на продвижение будет расти. Тупое закупание говноссылок в сапе не интересно.

13 лет назад
denisxxxl
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Vade_maaR
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$500
120 дней

Заявки фрилансеров

Vade_maaR
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад