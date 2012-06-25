Нужен специалист, разбирающийся в микроразметке по schema.org. Необходимо внести соответствующие правки на страницы карточки товаров: http://www.gazoncity.ru/catalog/99/520/ и еще несколько сайтов (страницы услуг, контакты) Интересует цена за страницу. Правки непосредственно в ...
Раскрутка группы ВКонтакте
Нужно добавить ботов или людей в группу вконтакте. Тематика - доска объявлений. НИКАКИХ ПРЕДОПЛАТ!!! ОПЛАТА ПО ФАКТУ!!!! По всем вопросам пишите на почту [email protected]
Заявки фрилансеров
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