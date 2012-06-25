Провести микроразметку страниц сайта

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Закрыт2 заявки167 просмотров

Нужен специалист, разбирающийся в микроразметке по schema.org.

Необходимо внести соответствующие правки на страницы карточки товаров:

http://www.gazoncity.ru/catalog/99/520/ и еще несколько сайтов (страницы услуг, контакты)

Интересует цена за страницу. Правки непосредственно в код сайт внесем сами.

13 лет назад
kate-999
41 год
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров