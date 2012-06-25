Здравствуйте! за полгода посещяемость сайта упала с 10.000 в сутки до 3.000. есть статистика гугла. на сайте никаких изменений не делали. надо разобраться в чем дело, ...
Провести микроразметку страниц сайта
Нужен специалист, разбирающийся в микроразметке по schema.org.
Необходимо внести соответствующие правки на страницы карточки товаров:
http://www.gazoncity.ru/catalog/99/520/ и еще несколько сайтов (страницы услуг, контакты)
Интересует цена за страницу. Правки непосредственно в код сайт внесем сами.
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