Аудит сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен10 заявок225 просмотров

Проведение полного аудита сайта, юзабилити, конверсионных элементов. Сео-оптимизация, уникализация мета-тегов и Альтов. Исправление ошибок сайта. До 500 страниц.

13 лет назад
TheEvroman
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад
$220
12 дней
Работы выполнены в полном объеме. Проведен профессиональный аудит с выявлением и исправлением всевозможных ошибок/проблем сайта. Даны ценные советы. Будем сотрудничать по продвижению.
Хороший заказчик , рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад
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Поисковые системы (SEO)