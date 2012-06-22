Требуется специалист по продвижению и раскрутке сайта в России/ Украине а также в Европе.
Продвижение сайтов компании (постоянно)
Здравствуйте,
у нас есть 5 сайтов и планируется еще несколько:
нам нужно вывести их в топы по списку интересующих нас ключевых слов. Первые 3 сайта уже давно и активно продвигаются. Приоритет у нас сейчас Альхаус, его за что-то наказал Яндекс и он подупал.
Нам нужен человек на постоянную работу на дому по 4 часа в день.
Задачи:
* составление списков анкеров
* покупка ключевых фраз
* размещение статей на сайте
* добавление контента
* внутренняя оптимизация
Все дополнительные расходы: написание статей, покупка ссылок, ... оплачиваем мы, напрямую провайдерам. Они у нас уже есть. Ваше задача управлять всем этим и делать отчеты о проделанной работе и формулировать планы и ближайшие задачи.
Интересует предложение с фиксированной ставкой за месяц работы.
Для принятия решения нужно ваше предложение по ставке в месяц, но не больше 15 000 руб. иначе нам проще в офис нанять человека. И примеры ваших работ.
Успехов!
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