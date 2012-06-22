Продвижение сайтов компании (постоянно)

Здравствуйте,

у нас есть 5 сайтов и планируется еще несколько:

Alhaus.ru

Master124.ru

Master-na-dom24.ru

AtlantMaster.ru

Сантехмонтаж24.рф

нам нужно вывести их в топы по списку интересующих нас ключевых слов. Первые 3 сайта уже давно и активно продвигаются. Приоритет у нас сейчас Альхаус, его за что-то наказал Яндекс и он подупал.

Нам нужен человек на постоянную работу на дому по 4 часа в день.

Задачи:

* составление списков анкеров

* покупка ключевых фраз

* размещение статей на сайте

* добавление контента

* внутренняя оптимизация

Все дополнительные расходы: написание статей, покупка ссылок, ... оплачиваем мы, напрямую провайдерам. Они у нас уже есть. Ваше задача управлять всем этим и делать отчеты о проделанной работе и формулировать планы и ближайшие задачи.

Интересует предложение с фиксированной ставкой за месяц работы.

Для принятия решения нужно ваше предложение по ставке в месяц, но не больше 15 000 руб. иначе нам проще в офис нанять человека. И примеры ваших работ.

Успехов!