Консультация по новому алгоритму в Google

Требуется сеошник, который готов продвигать сайт по теплоходам в топы поисковых систем. Продвижение уже ведётся, но действующий сеошник со своими обязанностями справляется плохо. 1 запрос улетел из гугля (в связи с новым алгоритмом гугля - ...