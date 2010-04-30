Добрый вечер,уважаемые фрилансеры! Нужно запустить качественную рекламу на обучающий курс по памм-счетам! Ссылка www.pamminfo.ru Запросы и ключевые слова,если нужно предоставлю! С вас цена и сроки!
Поиск ресурсов для размещения обзоров
ваши задачи:
1. найти англоязычные ресурсы для размещения обзоров по теме "Система управления Предприятием".
2. договориться с администрацией (модераторами, копирайтерами) ресурсов о цене и условиях размещения.
Ресурс должен быть посещаемым на темы: Groupware, Task management, CRM, Customer Support (Service Desk) system, Document Management, PBX, enterprise management software, cloud business services
Примеры:
http://web.appstorm.net/reviews/project-management/open-atrium-collaboration-free-and-flexible/
http://www.zdnet.com.au/the-best-crm-suite-339324237.htm
http://project-management.com/tenrox-software-review/
http://www.getapp.com/zoho-projects-application
Платим до 70$ за каждый привлеченный ресурс после размещения обзора.
Цену готовы повысить тому кто покажет практический результат.
Проект долгосрочный.
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