Поиск ресурсов для размещения обзоров

$2100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка146 просмотров

ваши задачи:

1. найти англоязычные ресурсы для размещения обзоров по теме "Система управления Предприятием".

2. договориться с администрацией (модераторами, копирайтерами) ресурсов о цене и условиях размещения.

Ресурс должен быть посещаемым на темы: Groupware, Task management, CRM, Customer Support (Service Desk) system, Document Management, PBX, enterprise management software, cloud business services

Примеры:

http://web.appstorm.net/reviews/project-management/open-atrium-collaboration-free-and-flexible/

http://www.zdnet.com.au/the-best-crm-suite-339324237.htm

http://project-management.com/tenrox-software-review/

http://www.getapp.com/zoho-projects-application

Платим до 70$ за каждый привлеченный ресурс после размещения обзора.

Цену готовы повысить тому кто покажет практический результат.

Проект долгосрочный.

13 лет назад
webpodval
Артур 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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