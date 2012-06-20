Продвижение Интернет-магазина

Все привет!

Мой Интернет-магазин: www.runail-shop.kz

Проводилась SEO оптимизация, раскрутка в течение почти 4-х месяцев. Человек, с которым был договор по результатам 3-х мес получить конкретный результат, на втором месяце работы сильно приболел, передал дела другому, по сути спросить не удалось за результат. Результатом не доволен. Приток клиентов явно не прибавился.

Есть у меня последний репорт, отчет по моим ключевикам, могу выслать на почту.

Прошу изложить Ваши соображения по этому поводу, выйти ко мне с предложением, чего надо сделать дальше для исправления ситуации?

Считаю, что нужно провести для начала аудит текущего состояния сайта.

Жду толковых мнений по вышеизложенному поводу.

с/у Денис