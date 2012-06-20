Привязать к сайту социальные сети

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Закрыт2 заявки113 просмотров

Необходимо сайт компании привязать к Facebook(есть своя группа), twitter и что бы при поиске в гугл под ссылкой результата поиска были звездочки.

Собственно не знаю ничего о возможных вариантах взаимодействия с этим делом. Необходимо что бы сказали список работ и стоимость.

13 лет назад
tarpedo
29 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров