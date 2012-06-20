Привязать к сайту социальные сети

Необходимо сайт компании привязать к Facebook(есть своя группа), twitter и что бы при поиске в гугл под ссылкой результата поиска были звездочки.

Собственно не знаю ничего о возможных вариантах взаимодействия с этим делом. Необходимо что бы сказали список работ и стоимость.