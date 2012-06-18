Продвижение сайта

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Закрыт10 заявок152 просмотра

Требуется вернуть сайт по Яндексу на прежние позиции (от ТОП 10 до ТОП 5)

последние два месяца сайт просел по некоторым позициям вниз (во вложении)

Срок - 1 мес.

13 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров