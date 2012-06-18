Раскрутка группы ВКонтакте

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка108 просмотров

Необходимо раскрутить группы вконтакте (1 основная и около 10 мелких). В раскрутку входит:

- Пригнать как можно больше людей из 10 городов миллионников. Интересуют только реальные люди. Фейковые боты и липовые аккаунты идут лесом.

- Проявление активности в группе - написание комментариев, постов и т.п.

Кандидатам просьба писать строго по делу. Сколько стоит 1, 10, 100, 1000 привлеченных пользователей. Во сколько выльется активность в группе и т.д. Приведите примеры проектов, раскрученных групп и т.д. Все работники, рассылающие стандартные письма - сразу в блэклист.

Оплата строго по факту. В личку не писать, все предложения - в проект. Заявки вижу только я.

Написание постов
13 лет назад
deadtalker
Валентин 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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