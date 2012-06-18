Раскрутка группы ВКонтакте

Необходимо раскрутить группы вконтакте (1 основная и около 10 мелких). В раскрутку входит:

- Пригнать как можно больше людей из 10 городов миллионников. Интересуют только реальные люди. Фейковые боты и липовые аккаунты идут лесом.

- Проявление активности в группе - написание комментариев, постов и т.п.

Кандидатам просьба писать строго по делу. Сколько стоит 1, 10, 100, 1000 привлеченных пользователей. Во сколько выльется активность в группе и т.д. Приведите примеры проектов, раскрученных групп и т.д. Все работники, рассылающие стандартные письма - сразу в блэклист.

Оплата строго по факту. В личку не писать, все предложения - в проект. Заявки вижу только я.