Нужна раскрутка сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок171 просмотр

Есть сайт http://casino-zodiac.org которому требуется раскрутка.. пробовал раскручивать сам: профили, каталоги и т.п. результат по яндекс вебмастер: тиц -меньше 10, Страниц в поиске - 16, Ссылающихся сайтов: 119, внешних ссылок (приблизительно): 232

Бана нет в поисковиках. выдачи вообще нет. (1-2 посещения в месяц)..

Домену уже год.

"Плати 1000$ в месяц через полгода результат" - такие предложения не интересуют.

Надеюсь на долговременное и продуктивное сотрудничество.

P.S. Сайт не ахти, но каждый сайт имеет шанс на жизнь.

13 лет назад
millennium11
Алексей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

zuart
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$700
45 дней

Заявки фрилансеров

zuart
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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