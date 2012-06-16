Нужна раскрутка сайта

Есть сайт http://casino-zodiac.org которому требуется раскрутка.. пробовал раскручивать сам: профили, каталоги и т.п. результат по яндекс вебмастер: тиц -меньше 10, Страниц в поиске - 16, Ссылающихся сайтов: 119, внешних ссылок (приблизительно): 232

Бана нет в поисковиках. выдачи вообще нет. (1-2 посещения в месяц)..

Домену уже год.

"Плати 1000$ в месяц через полгода результат" - такие предложения не интересуют.

Надеюсь на долговременное и продуктивное сотрудничество.

P.S. Сайт не ахти, но каждый сайт имеет шанс на жизнь.