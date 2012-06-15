Требуется раскрутка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт22 заявки168 просмотров

ДОбрый день!

требуется продвижение в поисковых системах интернет-магазина серебряных изделий. Работа с 20ю ключевыми словами. Проект долговременный, постоянный. бюджет 150-300usd в месяц. система отчетности каждую неделю.

Приветствуются профессионалы с опытом успешных проектов, со знанием тонкостей seo.

Жду предложений с ценами сроками, и примерами успешных работ.

13 лет назад
Nastasi2010
Анастасия 
43 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров