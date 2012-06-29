Уникальные промо тексты по бытовым фильтрам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен14 заявок312 просмотров

Для продвижения сайта необхордимо написать несколько промо статей уникального контента.

Уверен, что вы сможете самостоятельно сгруппировать нужные фразы по текстам и определить оптимальное кол-во текстов и обеспечить необходимую частотность.

Для текстов желательно указать title,keywords,description

Словосочетания и слова

фильтр для дома

фильтры для воды

Очистка воды

Очистить воду

Чистая вода

Привкус воды

Привкус железа

Железо удалить

Бактерии вода

Удаляет запах

Светлый родник

Чистая вода

Голубая вода

Вода без запаха

Механическая очистка воды

Вода для детей

Вода для чая

Вода пищи

Вода для купания

Вода без запаха

Атолл

Atoll

Избавится от накипи

Вода ржавчина

Водопроводная вода

Фильтр Хлор

Фильтр кухня

Вода из скважины

Анализы воды

Заказать фильтры

фильтры картриджи

13 лет назад
vanish
Иван 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад
$100
6 дней
Марина написала промо - текстов почти на 30 000 знаков, без ошибок, хорошо читаемые, уникальность текстов более 80%. Есть мелкие неточности в специфике и характеристиках продаваемых товаров, которые Марина знать заранее не могла но я сам их поправил. Спасибо за хорошую работу.
Рекомендую Ивана. Всегда на связи, готов помочь в процессе работы. С оплатой нет проблем.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад