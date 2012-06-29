Оптимизировать под поисковики и вывести на 1-ые позиции сайт тематики "Абразивные инструменты и материалы, электроды" для страны "Казахстан"
Уникальные промо тексты по бытовым фильтрам
Для продвижения сайта необхордимо написать несколько промо статей уникального контента.
Уверен, что вы сможете самостоятельно сгруппировать нужные фразы по текстам и определить оптимальное кол-во текстов и обеспечить необходимую частотность.
Для текстов желательно указать title,keywords,description
Словосочетания и слова
фильтр для дома
фильтры для воды
Очистка воды
Очистить воду
Чистая вода
Привкус воды
Привкус железа
Железо удалить
Бактерии вода
Удаляет запах
Светлый родник
Чистая вода
Голубая вода
Вода без запаха
Механическая очистка воды
Вода для детей
Вода для чая
Вода пищи
Вода для купания
Вода без запаха
Атолл
Atoll
Избавится от накипи
Вода ржавчина
Водопроводная вода
Фильтр Хлор
Фильтр кухня
Вода из скважины
Анализы воды
Заказать фильтры
фильтры картриджи
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