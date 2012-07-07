Здравствуйте! Нужно продвинуть сайт в США, онлайн флеш игры. Вот пара запросов для примера: games, games online Жду цен за ТОР 10,5,3 данных запросов. Спасибо.
Внутренняя оптимизация и продвижение (SEO)
Есть двуязычный сайт (рус и англ). требуется:
- Провести аудит текущей обстановки на сайте
- Выполнить внутреннюю оптимизацию
- Продвинуть по 30-40 ключевым словам (рус и англ)
Также нужны рекомендации по улучшению структуры сайта и анализ удобства пользования сайтом.
Жду предложений с ценами и сроками.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Два сайта. Тематика первого - кондитерские изделия. Тематика второго - грузоперевозки.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $26
Доброго времени суток!... Дело в том, что не могу продвинуть свой сайт и не знаю с чего мне начать. Хотелось бы поднять посещения хотя бы до 1000 хостов в сутки. Раньше было около 350 ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист с навыками внутренней оптимизации по низкочастотным запросам. В задание входит: Подготовка актуальных низкочастотных ключей (Yandex. Google) Составление структуры сайта Настройка страниц на платформе ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен целевой трафик на страницу подписки на бесплатный видеокурс. Тематика: памм инвестирование. Подписная база уже есть, больше 2000 человек, в основном за счет публикации рекламной статьи в тематических рассылках, но задача увеличить базу ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Вывод сайта в ТОП-10Поисковые системы (SEO)27 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен СЕО специалист для удаленной работы по нескольким сайтам разной тематики. Нужен человек, на которого можно будет положиться. Который будет профессионалом в своей области, будет относиться к своей работе ответственно и обязательно. ...Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать аудит сайта для внутренней оптимизации и СЕО-продвижения. Адрес сайта в личку.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $2500
Интернет-магазин ищет специалистов для подбора запросов (в т.ч. низкочастотных) товарным позициям, которые будут рекламироваться через Adwords, Директ и Begun. Необходимо подобрать все возможные запросы для 20000 товаров. Рекламироваться будут конкретные товары, не ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужны банальные плюсы... Сроки, стоимость, боды или реальные люди? Жду Ваши предложения.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад