Внутренняя оптимизация и продвижение (SEO)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен12 заявок256 просмотров

Есть двуязычный сайт (рус и англ). требуется:

- Провести аудит текущей обстановки на сайте

- Выполнить внутреннюю оптимизацию

- Продвинуть по 30-40 ключевым словам (рус и англ)

Также нужны рекомендации по улучшению структуры сайта и анализ удобства пользования сайтом.

Жду предложений с ценами и сроками.

13 лет назад
Vovanada
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Vade_maaR
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$1000
120 дней
Вадим приятно удивил профессионализмом. За первый месяц работы быстро смог подтянуть все НЧ до нужных позиций, и часть СЧ. Кроме того, до начала продвижения, Вадим настроил контекстную рекламу, что сразу привело на сайт посетителей. Буду ждать дальнейшего роста. Спасибо за работу!
Отличный заказчик, просто знает чего хочет! С предоплатой нет проблем. Всем советую!

Заявки фрилансеров

Vade_maaR
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад