Продвижение сайта в американском Гугле

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен8 заявок212 просмотров

Здравствуйте!

Нужно продвинуть сайт в США, онлайн флеш игры.

Вот пара запросов для примера: games, games online

Жду цен за ТОР 10,5,3 данных запросов.

Спасибо.

13 лет назад
_Klient_
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$400
120 дней
Продолжаем сотрудничество
Продолжаем сотрудничество

Заявки фрилансеров

alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад