Подбор запросов для объявлений в Директ

Интернет-магазин ищет специалистов для подбора запросов (в т.ч. низкочастотных) товарным позициям, которые будут рекламироваться через

Adwords, Директ и Begun. Необходимо подобрать все возможные запросы для 20000 товаров. Рекламироваться будут конкретные товары, не производители и не товарные группы.

Оплата:

За список запросов для одного товара мы платим 3 рубля.

+ на добровольной основе мы выплатим бонус в 3 рубля за объявления с высокой конверсией и готовы продолжить более тесное сотрудничество на постоянной основе. Список товаров постоянно меняется и мы рассчитываем найти профессионалов для постоянного сотрудничества.

Предоплата не возможна. Оплата через электронные деньги. Предлагаем разбить работу на этапы по 200 товаров. После оплаты первых 200, продолжается работа по остальным товарам.

Примечание:

Нас не интересует работа через ваш аккаунт, но мы готовы в дальнейшем заказать у вас услуги по более тонкой настройке наших компаний в Директе и т.д.

Подробное ТЗ в прикрепленном файле