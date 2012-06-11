Ручная простановка ссылок на сайт

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Закрыт5 заявок231 просмотр

есть интернет магазин детской тематики.

ваша задача - подобрать ресурсы строго тематические, с возможностью оставить ссылку (топики форумов, комментарии в блогах, сервисы ответов и проч), сделать пост и в нем соответственно оставить ссылку на одну из страниц сайта (одна страница - один товар, всего около 350).

к примеру - на ресурсе выбирают какой-либо товар, вы постите сообщение типа "я рекомендую этот (ссылка)".

ссылка должна быть безанкорная.

ссылка может быть dofollow (приветствуются) и nofollow, главное - активная

это не должен быть заспамленный ресурс, а ссылка проставлена автоматически

оплачиваются ссылки, которые "простояли" как минимум 3 дня

ресурсы должны быть разными. повторения допускаются (разные страницы например на одном сайте), но не слишком часто

для начала будем ставить по 3 ссылки в день.

ресурсы можно искать например через blogsearch.google.com

пишите пожалуйста ваши цены за 1 ссылку.

13 лет назад
shastra
45 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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