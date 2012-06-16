Что нужно:

1) Подобрать ключевые слова для контекстной рекламы (гугл, яндекс) - обязательно

2) Составление объявлений - не обязательно

3) Консультация по ценовой политике (какую цену клика выставлять для максимальной отдачи при ценовой политике конкурентов) - не обязательно

Если вы предлагаете услуги по проведению контекстной рекламы, готов выслушать ваши условия. Предполагаемый бюджет в месяц 200-250$.

Хотелось бы узнать цены на пункты по отдельности и на всё вместе. ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте стоимость вашей работы.

Если есть какие-то сертификаты и портфолио, то хвастайтесь.