Необходимо организовать и провести рекламную компанию для интернет-магазина в Adwords и Яндекс Директ. - организовать компанию - тексты объявлений - разместить с мотивированными затратами - проконсультировать по настройке Гугл Аналитики ...
Ключевые слова для контекстной рекламы
Что нужно:
1) Подобрать ключевые слова для контекстной рекламы (гугл, яндекс) - обязательно
2) Составление объявлений - не обязательно
3) Консультация по ценовой политике (какую цену клика выставлять для максимальной отдачи при ценовой политике конкурентов) - не обязательно
Если вы предлагаете услуги по проведению контекстной рекламы, готов выслушать ваши условия. Предполагаемый бюджет в месяц 200-250$.
Хотелось бы узнать цены на пункты по отдельности и на всё вместе. ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте стоимость вашей работы.
Если есть какие-то сертификаты и портфолио, то хвастайтесь.
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