Продвижение сайта в топ google в Казахстане

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок182 просмотра

Необходимо поднять сайт apple-market.kz в google и яндексе на максимальные позиции в Казахстане.

Ключевые слова: связанные с продажей iphone и ipad.

Сайт дорабатывается. Работу можно будет начать в конце следующей недели.

От желающих исполнителей жду коммерческое предложение, анализ конкурентов, сроки и приблизительный бюджет необходимый на закупку ссылок для попадания в ТОП5.(+ бюджет оплаты самой работы)

Список ключевиков прикрепляю к проекту

13 лет назад
n_h_n
Наиль 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется продвижение сайта в поисковиках

    $1000

    Требуется продвижение сайта в поисковиках (топ5) по ключевым словам. (финансовые услуги) Контекстная реклама Тизерная реклама Оптимизация кода сайта для поисковиков (в сотрудничестве с нашим программистом) оплата: предоплата ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подобрать слова ключевые

    $250

    подобрать нч слова ключевые для сайта по продаже автомагнитол сайт на англ. яз и слова тоже на англ нужны слов нужно подобрать столько чтобы трафик был 1000 в день после полгода продвижения

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвинуть сайт в ТОП-3

    Добрый день ! Необходимо продвинуть сайт в топ3 google.kz по запросам: Разработка сайтов в Алматы Разработка сайтов Алматы Разработка сайтов Создание сайтов в Алматы Создание сайтов ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Продвижение в сервисах Вопросы/Ответы

    Необходимо находить релевантные вопросы в сервисах Вопросы/Ответы (Mail.ru. Гугл и др.) и давать на них ответы, с рекомендацией нужного сайта. В сервисах должны быть авторитетные, прокачанные аккаунты. Тематика: ИТ, интернет, безопасность ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фильтр Яндекс АГС

    Внимание! Требуется Специалист по выводу сайта из под фильтер Яндекс. У кого есть опыт!!! Чтоб сайт проиндексирулся и был готов к продвижению и наращиванию ТИЦ. Сайт не противоречит законам РФ.За полную работу готов хорошо заплатить! ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Регистрация в трастовых сайтах

    Уважаемые мастера, требуется качественная регистрация в трастовых сайтах. Работы не мало. Если удачно прогоните один сайт и я останусь доволен, получите задание еще на 10-15 сайтов. Предлагайте сроки и стоимость. ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Прогнать сайт по каталогам

    $100

    Надо прогнать сайт по выбранным мною каталогам. То есть зарегистрировать сайт на тех сайтах на которых я укажу. Срок прогона 2 недели. Сайтов в которых нужно зарегистрировать 500. Выберу тех, кто укажет наименьшую цену. Проверять ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад