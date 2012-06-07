Прогнать сайт по каталогам

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок142 просмотра

Надо прогнать сайт по выбранным мною каталогам. То есть зарегистрировать сайт на тех сайтах на которых я укажу. Срок прогона 2 недели. Сайтов в которых нужно зарегистрировать 500. Выберу тех, кто укажет наименьшую цену. Проверять буду! Список и ссылку на сайт кину в личку.

13 лет назад
yramarad31
Юра 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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