Написать руками анкоры для SAPE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен2 заявки188 просмотров

Нужно написать для загрузки в SAPE анкоры под указанные мной ключевики..

1 ключевик - 30-40 анкоров, написанных человеческим языком, никакой автоматики.

Ключевиков всего будет 30-40.

13 лет назад
Deviant
Роман 
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Ibragimow
Артем 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Работа сделана качественно, душевно и в срок. А чего ещё желать-то?:)
Роман оказался замечательным заказчиком по целому ряду критериев: 1. Четко поставил ТЗ; 2. Оперативно реагировал на возникающие по ходу выполнения вопросы; 3. Оплату внес своевременно и в полном объеме. Роман, большое спасибо за оказанное мне доверие и выбор на роль исполнителя, искренне желаю Вам удачи и выражаю надежду на возможное продолжение нашего сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Ibragimow
Артем 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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