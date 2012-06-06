Собрать 1000 подписчиков в твиттер

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Закрыт1 заявка174 просмотра

1. Наш твиттер https://twitter.com/#!/PSNBY

2. Нужно привести 1000 новых подписчиков из людей, которые подписаны на твиттеры порталов: tut.by, onliner.by, bel.biz

3. Интересуют только белоруссы

От вас: цена вопроса и сроки. Нужен исполнитель на эту задачу.

13 лет назад
nativetek
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров