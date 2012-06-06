Доброго времени суток. Требуется правильная SEO оптимизация сайта на DLE, как говорится от "А" до "Я". В общем кто этим занимается знает что и как должно быть. От вас жду стоимость вашей ...
Собрать 1000 подписчиков в твиттер
1. Наш твиттер https://twitter.com/#!/PSNBY
2. Нужно привести 1000 новых подписчиков из людей, которые подписаны на твиттеры порталов: tut.by, onliner.by, bel.biz
3. Интересуют только белоруссы
От вас: цена вопроса и сроки. Нужен исполнитель на эту задачу.
Заявки фрилансеров
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