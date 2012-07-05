Продвижение сайта в топ10. Приватно для IT ADVERT

$7500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен2 заявки171 просмотр

Нужно вывести сайт bez-agenta.com в топ 10. Срок 6 месяцев. Цена договора 6000 долл. за 6 месяцев.

13 лет назад
Omax123
Виктор 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

it-advert
Дмитрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$6000
180 дней
Дмитрий - ПРОФЕССИОНАЛ своего дела!!!!! Работает на столько эффективно, что это поражает! Результативность с первых дней поползла вверх, посетителей стало ровно в 7 РАЗ больше, чем по скромничав, обещал Дмитрий изначально)) Но, к сожалению, из-за проблем с финансированием с моей стороны, пришлось приостановить работу(( Я попал "в точку" когда выбрал такого профессионала как Дмитрий! Приятно работать с таким понимающим с полуслова и профессиональным человеком!!! Всем рекомендую только IT ADVERT!!! Спасибо!
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

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Дмитрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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