Продвижение сайта в топ10. Приватно для IT ADVERT

Дмитрий - ПРОФЕССИОНАЛ своего дела!!!!! Работает на столько эффективно, что это поражает! Результативность с первых дней поползла вверх, посетителей стало ровно в 7 РАЗ больше, чем по скромничав, обещал Дмитрий изначально)) Но, к сожалению, из-за проблем с финансированием с моей стороны, пришлось приостановить работу(( Я попал "в точку" когда выбрал такого профессионала как Дмитрий! Приятно работать с таким понимающим с полуслова и профессиональным человеком!!! Всем рекомендую только IT ADVERT!!! Спасибо!