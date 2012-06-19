Консультация по SEO раскрутке сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен20 заявок267 просмотров

Пол года назад был заключен договор с достаточно известной фирмой по раскрутке сайтов, начали продвижение по более чем 200 запросам. Обещали существенный результат через 4 месяца. На момент начала совместной работы посещаемость сайта составляла 100 человек в сутки, на данный момент (прошло более 6 месяцев) около 250 человек. Многие запросы в топ так и не вышли, хотя оплата за работу производится только в случае выхода запроса в топ. Казалось бы они сами напрямую заинтересованы в скорейшем выходе, но все идет не так быстро как было обещано. Необходимо произвести анализ сайта, а так же анализ проведенной работы. Хочу услышать независимое мнение о методах которые используются, а так же советы по улучшению продвижения сайта. Необходим специалист с большим опытом работы для данного анализа и консультаций.

Адрес сайта ввв.liderstom.ру

13 лет назад
Dzurdzuk
Ясир 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Acora
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$150
7 дней
Благодарю Анну за проделанную работу. Был произведен тщательный анализ сайта и проведенной по нему работе. Входе аудита выявлены некоторые ошибки в работе SEO раскрутчиков. После прочтения мною подробного отчета по работе, Анна ответила на все возникшие вопросы и дала рекомендации по дальнейшей работе. Несомненно является специалистом своего дела, могу смело порекомендовать ее для сотрудничества.
Приятно было работать с Ясиром. Четкая постановка задач и тактичное общение.Ясир вникает в детали и с вниманием относится к рекомендациям. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Acora
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад