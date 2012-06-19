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Консультация по SEO раскрутке сайта
Пол года назад был заключен договор с достаточно известной фирмой по раскрутке сайтов, начали продвижение по более чем 200 запросам. Обещали существенный результат через 4 месяца. На момент начала совместной работы посещаемость сайта составляла 100 человек в сутки, на данный момент (прошло более 6 месяцев) около 250 человек. Многие запросы в топ так и не вышли, хотя оплата за работу производится только в случае выхода запроса в топ. Казалось бы они сами напрямую заинтересованы в скорейшем выходе, но все идет не так быстро как было обещано. Необходимо произвести анализ сайта, а так же анализ проведенной работы. Хочу услышать независимое мнение о методах которые используются, а так же советы по улучшению продвижения сайта. Необходим специалист с большим опытом работы для данного анализа и консультаций.
Адрес сайта ввв.liderstom.ру
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