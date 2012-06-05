Seo-оптимизация сайта без продвижения

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок176 просмотров

Seo-оптимизация сайта без продвижения

Тематика сайта: скидки

Количество страниц на сайте: 162

Движок: ModX

Ключевые слова не вводились

Сайт okkarta.ru

Нужно к каждой странице подобрать ключевые слова + если нужно, подкорректировать содержание страницы

MODX
13 лет назад
tima_sha
Тимур 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Аудит сайта для дальнейшей оптимизации

    Нужно провести полный качественный аудит сайта aboutcasino.biz для дальнейшей внутренней оптимизации. Возможно исполнителю в дальнейшем будет предложена и сама оптимизация. От Вас жду: - сроки - цену ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Привлечение живых людей в группу на Фейсбук

    Нужно привлечь в группу на фейсбуке 100 человек в течение месяца. Нужны только ЖИВЫЕ, ЦЕЛЕВЫЕ подписчики, никаких ботов и людей, которые занимаются обменом ссылок и у них на страницах по 100 групп. Привлечение ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Оптимизация и продвижение сайта

    -оптимизация сайта -продвижение по ключикам: музыкальные инструменты звуковое оборудование световое оборудование На проект была выбрана http://www.weblancer.net/users/Acora/ Результаты годовой работы удовлетворительные, но фрилансер побоялась отметиться в проекте ...

    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение региональной группы ВК

    Всем привет, Хочу найти исполнителя, который продвигает сообщества ВК, и вообще типа SMM. Требуется в основном только живые люди из определнного региона, можно лайки. Тематика группы: ресторан доставки, регион Уфа

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поисковое продвижение

    Всем привет, Хочу найти исполнителя, который сможет постоянно продвигать, оптимизировать региональный сайт по доставке суши. Стартап. Оплата только за результат, или по KPI. Нестандартные ходы по продвижению по запросам конкурентов. ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реклама на форумах

    Нужна реклама на форумах по заработку, млм, форумах вебмастеров. Интересует продвижение собственной партнерской ссылки. Подробности в личку. Оплата на вебмани по результату. Так же нужен будет отчет ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Организация рекламной компании по контексту

    $5000

    Здравствуйте, сайту с купонными предложениями нужна рекламная компания по контекстной рекламе. Задача - привлечь больше количество трафика за счет недорогих низкочастотных запросов. От вас прошу: 1. Ориентировочную стоимость вашей работы, ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад