Раскрутка групп vkontakte, facebook

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Завершен2 заявки167 просмотров

Нужна консультация специалиста по созданию и раскрутке групп vkontake и facebook. Тематика - компьютерные комплектующие.

13 лет назад
pingvincible
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Esemyanov
Егор 
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Егор ответил на все вопросы быстро и легко. Консультация удалась!
Четкие вопросы, адекватность, быстрая оплата!

Заявки фрилансеров

Esemyanov
Егор 
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад