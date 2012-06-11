Статьи для продвижения - нижнее белье, колготки

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Завершен14 заявок261 просмотр

Необходимо написать 2 статьи для продвижения на сайт. Требования: уникальность, 200-300 слов, тематика - "женское белье интернет магазин" и "колготки чулки интернет магазин".

13 лет назад
nivb
48 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

daisy0104
Ксения 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Огромное спасибо Ксении, выполнила задание быстро и качественно. Всем рекомендую.
Отличный заказчик! Знает, чего хочет! Задачи всегда четкие и грамотные. Оплата в срок.
zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
13 лет назад
$15
1 день
Евгения, все сделала быстро и качественно. Всем рекомендую, сам планирую продолжить сотрудничество.
Хорошо сработали. Спасибо.

Заявки фрилансеров

daisy0104
Ксения 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
13 лет назад