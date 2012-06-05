Пол года назад был заключен договор с достаточно известной фирмой по раскрутке сайтов, начали продвижение по более чем 200 запросам. Обещали существенный результат через 4 месяца. На момент начала совместной работы посещаемость сайта составляла 100 ...
Настроить Adwords
Настроить кампанию Google Adwords, проанализировать сайт, подобрать правильные ключевые слова, оптимизировать затраты, настроить отчеты и т.д., предлагайте возможные варианты, задавайте вопросы, т.к. с системой и ее возможностями особо не знакомы, рекламная кампания только что создана.
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