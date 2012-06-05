Настроить Adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок140 просмотров

Настроить кампанию Google Adwords, проанализировать сайт, подобрать правильные ключевые слова, оптимизировать затраты, настроить отчеты и т.д., предлагайте возможные варианты, задавайте вопросы, т.к. с системой и ее возможностями особо не знакомы, рекламная кампания только что создана.

Google Ads
13 лет назад
Elvin_
43 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров