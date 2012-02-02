Разработка приложения для iOS, Android. Приложение работает с GPS. Из области общайся с теми кто рядом. Подробности отправлю в ТЗ. Так же серверная часть. Исполнитель: - Имеет опыт в разработке ...
- Мобильные приложения8 заявокЗакрыт9 лет назад
Старый сайт - tvelspb.ru Новый сайт - wp.tvelspb.ruВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Мобильная версия сайта http://tvelspb.ruДизайн мобильных приложений7 заявокЗакрыт10 лет назад
Приложение для ios и android которое будет передавать изображения, и программа на РС, которая их будет принимать. Подключение по проводу. Подробности и ТЗ в личкуМобильные приложения3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Доработка верстки страницыHTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Редизайн сайта tvelspb.ru Дизайн сайта морально устарел, требуется обновление параллельно с обновлением информации, плюс верстка была не совсем грамотно сделана. Движок самописный.Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
HTML верстка 1 страницы сайтаHTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Дизайн страницыДизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Сайт одностраничный, суть в следующем: -форма на странице заполняется данными -отправляется смс (smscoin) -получив подтверждение от смскоин сайт отправляет письмо с данными из формы -всё ТЗ ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доработать модуль prestashop квитанция сбербанка. Нужно в бланке добавить еще 2 цифры ИНН.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Настроить кампанию Google Adwords, проанализировать сайт, подобрать правильные ключевые слова, оптимизировать затраты, настроить отчеты и т.д., предлагайте возможные варианты, задавайте вопросы, т.к. с системой и ее возможностями особо не знакомы, рекламная кампания только что создана.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
Добавить фона, фото в приложенииОбработка фотографий1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно править верстку шаблона и разбираться и править корзину, т.к. к ней добавлены нестандартные функцииИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Донастроить модуль платежной системы, оплата у мерчанта проходит нормально, но до магазина не доходят уведомления об этом, поэтому заказ в админке не появляется вообще, товар не уходит из корзины покупателя. Магазин на prestashop, модуль intellectmoney ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Поставить на хостинг, база данных на мускул, веб интерфейс к ней на асп самопис, все функционировало, есть файлы с прошлого сервера и база.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Подключить магазин на prestashop к платежной системе, модуль по ссылке http://eshop.intellectmoney.ru/common/img/uploaded/files/im_presta.zipВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Смотрим тут http://test.kurtizankashop.ru/authentication.php?create_account=1 как происходит выбор региона. Нужно переделать что бы было вот так http://tune.yandex.ru/region/?retpath=http://yandex.ru%2Fyandsearch%3Ftext%3D%25D1%2581%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BF%25D1%2582%2B%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%2B%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%26domredir%3D1 (Яндекс - изменить регион), автоопределение. Список городов берется из БД. Магазин на prestashop.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Модификация шаблона интернет магазина на PrestashopИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен14 лет назад
Интересует аналитика по интернет-магазину и соответствующие выводы по оптимизации его работы для увеличения количества продаж, это общая задача, более конкретно пока сказать не могу т.к. сам еще не сталкивался с этим, соответственно условий работы обозначить ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
Сайт отзывов, инструкций с возможностью загрузки, и описаний, ТЗ в приложении, текстовое описание в первой вкладке, структура в остальных.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт14 лет назад