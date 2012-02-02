Elvin_

Александр Elvin_

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alebanx
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
5 баллов
10 лет назад
Восстановление ЧБ фотографии
Без претензий
Работа по восстановлению черно-белой фотографии выполнена качественно и в срок. Нареканий нет.
Ответный отзыв
remage
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Доработка верстки страницы
Рекомендую =)
Верстка выполнена корректно, все работает как и должно было.
Ответный отзыв
Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
$35
10 баллов
12 лет назад
Дизайн страницы
Всё прошло быстро и гладко! Грамотно изложенная задача и своевременная оплата! Благодарю за сотрудничество!)
Все сделал вовремя и в соответствии с заданием.
Ответный отзыв
webdenbog
Богданов 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов(-3)
$10
10 баллов
12 лет назад
Доработать модуль prestashop
PrestaShop
Был рад сотрудничеству с Александром.
Сделал все быстро и качественно
Ответный отзыв
leechuck
Игорь 
52 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Установить модуль платежной системы
PrestaShop
Александр хороший заказчик. Я сделал - он оплатил. Ну в общем то и все. Что еще писать ? Рекомендую !
Хороший исполнитель, сделал качественно и быстро, претензий нет, в prestashop разбирается хорошо.
Ответный отзыв
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