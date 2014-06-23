remage

Евгений remage

 
37 летРоссия/Чита
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Верстка, разработка сайтов (Drupal)

Верстка

+ Блочная / табличная / фиксированная, резиновая, адаптивная вёрстка.

+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).

+ HTML, CSS, jQuery, jQueryUI.

+ Валидный, чистый код (CSS3, HTML5)

+ Доработка, исправление.

+ Нестандартные шрифту.

+ CSS-спрайты.

Интеграция

HTML => Wordpress

HTML => Drupal

Разработка сайтов

Drupal

Wordpress

Соблюдаю сроки, не пропадаю

Низкие цены при высоком качестве:

Верстка - Главная от 10$, внутренняя от 5$.

Интеграция - от 20$

Разработка сайтов - от 100$

Всегда в сети.

Оплата по WebMoney (WMZ, WMR, WME).

WordPressHTMLCSSDrupaljQuery
Отзывы заказчиков
Elvin_
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Доработка верстки страницы
Верстка выполнена корректно, все работает как и должно было.
Рекомендую =)
Ответный отзыв
studiotatarenko
Артем 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Верстка страницы
Верстка сайта выполнена качественно и в срок, рекомендую данного исполнителя.
Оплата в срок, четкое задание, рекомендую
Ответный отзыв
_den_
Денис 
46 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Вёрстка страниц сайта html+css+js
Спасибо. Доволен сотрудничеством. Всё было сделано качественно и в срок. Все поправки и изменения учтены. Рекомендую.
Четко поставленная задача, оплата в срок, доволен сотрудничеством =)
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга