Верстка, разработка сайтов (Drupal)
Верстка
+ Блочная / табличная / фиксированная, резиновая, адаптивная вёрстка.
+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).
+ HTML, CSS, jQuery, jQueryUI.
+ Валидный, чистый код (CSS3, HTML5)
+ Доработка, исправление.
+ Нестандартные шрифту.
+ CSS-спрайты.
Интеграция
HTML => Wordpress
HTML => Drupal
Разработка сайтов
Drupal
Wordpress
Соблюдаю сроки, не пропадаю
Низкие цены при высоком качестве:
Верстка - Главная от 10$, внутренняя от 5$.
Интеграция - от 20$
Разработка сайтов - от 100$
Всегда в сети.
Оплата по WebMoney (WMZ, WMR, WME).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Верстка сайта Put & Go149 просмотров
- Верстка и интеграция в Wordpress151 просмотр
- Верстка и интеграция в Drupal173 просмотра
- Интеграция HTML-шаблона в Wordpress (тестово)249 просмотров
- Верстка сайта "Квартира №9"140 просмотров
- Шаблон для портфолио183 просмотра
- Сайт "Табуретка"147 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
9 лет назад
Верстка выполнена корректно, все работает как и должно было.
Ответный отзыв
Рекомендую =)
$5
10 баллов
10 лет назад
Верстка сайта выполнена качественно и в срок, рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв
Оплата в срок, четкое задание, рекомендую
$60
10 баллов
10 лет назад
Спасибо. Доволен сотрудничеством. Всё было сделано качественно и в срок. Все поправки и изменения учтены. Рекомендую.
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, оплата в срок, доволен сотрудничеством =)
HTML-верстка
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга