Дизайн продающего одностраничника

Требуется приведение в "грамотное внешнее состояние" сайта 6494876.ru те НЕ МЕНЯЯ глобально содержание нужно красиво и лаконично оформить все страницы (около 9 шт) , сделать их весьма ЮЗАБИЛИТИ, обеспечить точное позиционирование внимания покупателя на продаваемом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн должен быть лаконичен, современен, и не должен отвлекать пользователя от процесса покупки.
Особых требований нет, сайт должен выглядеть профессионально и радовать глаз. Светлые, легкие тона.
Прототип дизайна https://moqups.com/remage/0xBD51cF/ , если можете где то сделать удобнее/логичней/лучше, я только за.
Если есть вопросы - пишите.
Допонительные странички в прототипе - всплывающие окна.
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