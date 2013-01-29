Дизайн продающего одностраничника

$100
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки610 просмотров
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#1$100

Дизайн должен быть лаконичен, современен, и не должен отвлекать пользователя от процесса покупки.

Особых требований нет, сайт должен выглядеть профессионально и радовать глаз. Светлые, легкие тона.

Прототип дизайна https://moqups.com/remage/0xBD51cF/ , если можете где то сделать удобнее/логичней/лучше, я только за.

Если есть вопросы - пишите.

Допонительные странички в прототипе - всплывающие окна.

11 лет назад
remage
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Победитель конкурса
Volkova86
Рената 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
Volkova86
Рената 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
#1
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