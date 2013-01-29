Нужен дизайн для Социальной сети

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Нужен новый дизайн. Движок самописный, на основе DLE. Cтруктуру сайта смотрите здесь
Примеры работ скидывать на e-mail: [email protected]
Сроки выполнения: 2 недели
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