Нужен дизайн для Социальной сети

Заказчик без видимых причин не ответил на письмо, перестал появляться в аське, после того, как был найден Вконтакте, вразумительного ответа о причинах своего молчания не дал, после чего вообще удалил аккаунт, установленный им же срок оплаты нарушил и оплату не произвел, опять же без объяснения причин.