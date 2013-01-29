Разработка макета сайта

Дизайн сайтовЗакрыт30 заявок209 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработать макет сайта, тематика сайта - терминалы оплаты (программная и аппаратная часть)

11 лет назад
ourpc
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Необходим дизайнер для постоянного сотрудничества

    Здравствуйте господа! Суть такова, необходимо рисовать сайты - от визиток до магазинов. Цена ДО 80$ (в среднем 60-70) за Главную + категорию + сингл. Сроки - до 5 дней. Оставляйте заявку, ТОЛЬКО если вас устраивает цена, а также вы ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать дизайн главной страницы

    Нарисовать главную страницу, для этого сайта eurasiatt/com для фона дам картинку, шрифт сделать читабельным. Более детально объясню позже. Сделать качественно. сколько стоит? сроки 2-3 дня оплата по вебмани

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн игрового сайта

    Здравствуйте, собственно сразу к делу. Нужен дизайн для игрового портала, а именно киберспорт. Пример дизайна я прикреплю к данной вакансии. Цена — Договорная. Срок — 1–2 недели. Пример прикрепил. Главное в работе минимализм... Но нужно хорошо поработать над ...

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн кулинарного блога

    Здраствуйте. Нужно на склете существующей темы, создать новый шаблон на Вордпресе. Интересует полностью шаблон, а так же шапка, лого, баннер. Вот сайт wordik.net, хочется его как то приукрасить... П.С: космические цены не предлать, так как проект не ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад