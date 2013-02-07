Дизайн кулинарного блога

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки201 просмотр
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Здраствуйте. Нужно на склете существующей темы, создать новый шаблон на Вордпресе.

Интересует полностью шаблон, а так же шапка, лого, баннер.

Вот сайт wordik.net, хочется его как то приукрасить...

П.С: космические цены не предлать, так как проект не коммерческий.

11 лет назад
ofyk
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
llllllllllllll
Варвара 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$80
3 дня
С первого раза подобрала именно тот дизайн, что я хотел, с пол слова понимает что нужно сделать. Демократические цены. Да и девушка приятная в общение. Спасибо, за хорошую работу. Все на высоте!
Мне понравилось наше сотрудничество и проект. Спасибо . Надеюсь еще поработаем.
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